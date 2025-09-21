◆ソフトバンク―オリックス（21日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が試合前の打撃練習を途中で取りやめた。何らかのアクシデントがあったとみられる。試合前のフリー打撃中、打った瞬間にバットが手から離れ、右腰付近を押さえながら打撃ゲージを出た。その後、トレーナーに付き添われ、顔をしかめながらベンチ裏に下がった。今季は腰やひざの状態を考慮され、休みを挟みながらの出場が続いていた。ソフ