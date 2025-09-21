佐賀県警唐津署は20日、唐津市刀町の路上で19日午後10時48分ごろ、一人で帰宅していた女性が後方から進行してきたバイク2人乗りの犯人から、バッグをひったくられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。