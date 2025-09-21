＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初優勝を狙う石川遼が前半を3バーディ・1ボギーで回り、トータル15アンダー・首位タイでサンデーバックナインに入っている。【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました首位タイには石川のほか、金谷拓実、大槻智春、ソン・ヨンハン（韓国）。1打差5位タイには小木曽喬と