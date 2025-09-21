昨年でツアーから撤退した上田桃子やルーキー・六車日那乃などを輩出する「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。元プロ野球選手との会話から、プロとアマチュアの間で“逆転現象”が起きていると感じたという。【YES・NOチャート】自分に合うドライバーシャフトがすぐに見つかる！◇◇◇故・荒川博先生から、兄弟子（？）の王貞治さんとのご縁をいただき、また王さんから数多くの野球関係者と交流させていただいてい