＜日本シニアオープン3日目◇20日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞国内シニアツアー2年目で大会初出場の50歳・古庄紀彦（ふるしょう・のりひこ）が、初日の首位発進から上位をキープし、首位と3打差のトータル11アンダー・3位で最終日を迎える。自身最上位は昨年「ファンケルクラシック」での4位。ツアー初優勝がかかる一日となる。〈写真〉65歳overとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイング5位で迎え