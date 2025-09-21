国内最大規模の観光キャンペーンのプレイベントが山口県で始まるのを前に、県内の観光をPRするイベントが大阪で開かれています。（やす子さん）「はい～ありがとうございます！うわ～！（机を倒す）すみません、責任者に後で謝りに行きます」登場早々に机を倒してステージを笑いに包んだのは、宇部市出身の芸人・やす子さん。笑いの本場＝関西の人々に、山口への観光を爆笑トークで売り込んでいまし