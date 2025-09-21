交通安全を呼びかける動画の制作に協力をした光市の高校生に19日、警察から感謝状が贈られました。光警察署から感謝状が贈られたのは光高校演劇部の生徒8人です。光高校演劇部は警察と協力し、「横断歩道ハンドサイン運動」の動画を作成しました。動画のタイトルは「過信厳禁！ 以心伝心！！」歩行者が横断歩道を渡るときのハンドサインの大切さや歩行者とドライバーの意思疎通の重要性を盛り込んだということです。（光高校