9月20日夜、静岡県焼津市のJR焼津駅で、男性（27）が貨物列車と衝突し死亡する事故がありました。 男性は、線路上からホームに上がろうとしていたところ、貨物列車とぶつかったとみられています。 事故があったのは、JR焼津駅の上り線で、9月20日午後10時半頃、「貨物列車と人がぶつかり、足をけがしている」と駅のホームにいた人から警察に通報がありました。 ぶつかったのは、秋田県秋田市に住む漁師の男性（27）