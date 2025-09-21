21日に行われた中山4R新馬戦（ダート1800メートル）は、7番人気ナリノシャーウッド（牡2＝田村、父マインドユアビスケッツ）がV。押し出されるように早めに先頭に立ったが、直線はしぶとく脚を使って粘り切った。岩田望は「ゲートが速かったし前々の競馬に。まだ緩いですし、これからの馬だと思います」と納得の表情。田村師は「厩舎としては自信を持っていた。血統的に短い方がいいかと思っていたけど（騎手の感触的に）距