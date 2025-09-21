俳優の妻夫木聡（44）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。2児の子育てについて語った。この日は映画「宝島」で共演した女優の広瀬すず、監督の大友啓史氏とともに出演。20代までは「休まなくていいと思ってた」という妻夫木。それでも「やっぱ家族できてからやっぱね、休みは必要だなっていうのは、違った意味でも今はあるけど」と話しつつ「最近またちょっと働きたいモードになっちゃってるの。ち