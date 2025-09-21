タレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。松本市で行われる乳がんに関するトークイベントの登壇を前に、パートナーへの感謝と尊敬の気持ちを綴りました。 【写真を見る】【がん闘病】梅宮アンナさん夫への想い明かす「初めて信じてついていきたいって思えた人」「頑固な私が変わっていく」梅宮さんは、今年5月14日、アートディレクターの世継恭規さんと出会い、わずか10日後の5月23日に結婚したことを明