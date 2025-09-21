◆ロサンゼルス・ドジャースーサンフランシスコ・ジャイアンツ20日（日本時間21日午前10時10分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは20日（日本時間21日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。大谷選手は、6回に2試合連続となる第53号ホームランを放った。これで、ナ・リーグ本塁打王争いは、フィリーズのシュワーバー選手と並んだ。