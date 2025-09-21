サッカーの明治安田J2リーグ・モンテディオ山形は20日夜、アウェーで仙台との「みちのくダービー」を戦い、3対1で逆転負けを喫しました。現在2連勝中と勢いに乗って仙台との「みちのくダービー」に臨んだモンテディオですが、序盤から仙台が主導権を握り、押し込まれる展開が続きます。しかし、前半39分。国分のスルーパスに抜け出した気田！気田が冷静にシュートを決めて