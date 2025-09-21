中央アルプスでは、人の手で育てられたライチョウが、野生にかえすために放たれました。「初めて見る、初めて出る世界だ！」今月19日までに木曽駒ケ岳の直下で放鳥されたのは、大町山岳博物館と那須どうぶつ王国で人工ふ化、人工飼育された8羽のライチョウです。今月10日に山へ運ばれ、ケージに入れて環境になれさせていました。人工飼育から野生にかえす「野生復帰」は、去年に続いて2度目の試み。中央アルプスでは、一度は