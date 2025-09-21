◆米大リーグホワイトソックス３―７パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）パドレスが２０日（日本時間２１日）、敵地でホワイトソックス戦に逆転勝ちし、連敗を２で止めた。首位ドジャースの地区優勝マジックは「４」で変わらなかった。ドジャースのあす２１日（同２２日）の地区優勝決定はなくなった。最短は試合のない２２日（同２３日）に決まる。ダルビッシュ有投手が先発したが、５回途中２失点で