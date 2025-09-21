お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が２１日放送され、開催中の世界陸上男子３０００メートル障害決勝で８分３５秒９０の８位で同種目日本人初の２大会連続入賞を果たした三浦龍司がゲストとして生出演した。女子１１０メートル障害の福部真子、中島ひとみとともに出演の三浦は番組冒頭、田中に「三浦選手は今日、なんで『サンジャポ』に出ていた