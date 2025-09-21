◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。１打差３位で出た荒木優奈（Ｓｋｙ）と佐久間朱莉（大東建託）が９番までに２つスコアを伸ばし、通算１１アンダーの首位に並んで後半をプレー中。神谷そら（郵船ロジスティクス）、イ・ミニョン（韓国）、高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）が１０アンダーの３位につ