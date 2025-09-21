◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）オリックス・西川龍馬外野手が出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で右すね付近に自打球を当て、途中交代。西川本人は「痛みはありますけど、行くつもりで準備します」と２１日以降の出場を見据えていたが、福岡市内の病院で右脛骨（けいこつ）骨折と診断された西川はここまでリーグトップの打率３割１分を記録