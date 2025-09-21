■これまでのあらすじ洋服のこだわりから始まった、娘メメのイヤイヤ期。最初は「好みが出てきた」のだと思っていた母親のまろだったが、日ごとにメメのこだわりは強くなり、着たい服がないから着ないという意思表示をするように。そこで、メメが「着たい！」と思えるお気に入りの服を買おうと子ども服売り場へ。自分で選ばせ、その服とメメのセンスを褒めちぎることで作戦は一旦成功するが、それでもイヤイヤモードの時があって…