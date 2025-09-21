全国の20～70代男女540人を対象に実施された熱中症対策アンケートでは、「水分補給」「冷房利用」は広くおこなわれている一方で、「帽子や日傘の使用」「塩分補給」は少数派でした。医師の大坂貴史先生によれば、最も重要なのは「高温多湿な環境を避けること」。暑さを避けられない場面では「こまめな水分摂取」「塩分補給」を意識しつつ、警戒アラートを活用した行動変容も必要とのことです。アンケート