愛知県警や名古屋市消防局によると、21日午前10時過ぎ、名古屋市の伊勢湾岸自動車道下り線でトラックと乗用車の計5台が絡む事故があった。4歳〜30代の男女計11人が病院に搬送されたがいずれも意識はあり、軽傷とみられる。