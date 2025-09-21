東京2025世界陸上の男子200mで4連覇を達成したノア・ライルズ（28、アメリカ）が決勝のレースを終え、「刃牙シリーズ」の作者の板垣恵介先生と念願の対面を果たした。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手日本のアニメをこよなく愛する“アニメオタク”として知られるライルズ。レース時に披露するアニメキャラクターのパフォーマンスが話題となり、今大会も会場を盛り上げている。そんなライルズもお気に入りの