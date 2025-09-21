横浜市中区の路上で90歳の男性を突き飛ばしてけがをさせたとして、海上自衛官の男が逮捕されました。傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、広島県呉市の海上自衛官・葛西純貴容疑者（36）です。警察によりますと、葛西容疑者はきのう午後11時ごろ、中区真砂町の路上で、90歳の男性を両手で突き飛ばして倒し、軽傷を負わせた疑いがもたれています。2人に面識はなく、男性は家族との食事を終えて歩いていたところ、いきなり突き飛ばさ