ドイツ式の入れ歯「テレスコープ義歯」がなぜ、会話や食事のときにも外れることなく安定しているのか、その理由について、「くろさき歯科」の黒崎先生に解説してもらいました。果たして、クラスプを使わずにピタッとはまるワケとは？ ※この記事はMedical DOCにて【目立たずよく噛める「テレスコープ義歯(ドイツ式入れ歯)」と普通の入れ歯の違いを歯科医が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容