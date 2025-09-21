21日午前に愛知・名古屋市港区の伊勢湾岸自動車道で、大型トラックや乗用車など5台が絡む事故があり11人がけがをしました。警察と消防によりますと午前10時過ぎ、港区金城ふ頭の伊勢湾岸道下り線名港中央インター付近で大型トラックが普通乗用車に追突し、あわせて5台が絡む事故になりました。この事故で4歳の男の子を含む、あわせて男女11人がけがをしたとみられていて全員命に別条はないということです。現場は名港中央インター