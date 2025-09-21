9月20日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「かしコワ生物No.1決定戦」と題し、“賢すぎて怖い”生き物が特集された。ある植物の恐るべき“生存戦略”が紹介されると、スタジオは驚きと恐れで言葉を失ってしまう。そんななか、芦田愛菜の博識ぶりにも出演者が驚く一幕が…。【映像】「引くな…」サンドウィッチマン富澤がドン引きした様子“生き物大好き博士ちゃん”7人が集結し、「賢いけどよく考えたら