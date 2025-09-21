高血圧はサイレントキラーと呼ばれ、自覚症状がないまま進行することが多いとされています。治療をせずに放置すると、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。一方で、高血圧は食生活や運動などの生活習慣を整えることで、改善できる可能性があります。本記事では、高血圧の原因と身体への影響、具体的な食事療法や運動による改善策をわかりやすく解説します。 監修医師：上田 莉子（医師）