「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、4Kレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20ET3（シャープ）2位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）3位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）4位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T103（パナソニック）5位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）5位4Kチューナー内