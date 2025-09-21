20日午後、馬毛島の自衛隊基地の工事関係の作業船が漁船と衝突する事故がありました。漁船は大破し、乗組員1人が軽いケガをしました。種子島海上保安署によりますと20日午後0時20分ごろ、馬毛島から南に約2キロの海上で工事関係の作業船と工事の警戒をしていた漁船が衝突する事故がありました。作業船は長さ約65メートル、総トン数は1240トン。漁船は長さ10メートルあまり、総トン数は4.6トンです。漁船には2人