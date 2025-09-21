キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）」デザインのグッズ各種の基本予約受付を、2025年9月12日〜10月13日までの期間、直販サイト「COSPA inc.」で行う。発送は12月下旬の予定。Tシャツやマグカップ、カラビナをラインアップ同作のセリフや登場するモビルスーツをデザインしたTシャツ、「ジオン軍」のロゴをあしらったアイテムなどをラインアップ