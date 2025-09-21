Photo: 花藤館 photo&園芸 / Photo AC 秋をどこかで見かけませんでしたか？暦の上ではすっかり秋ですが、まだまだ真夏のような暑さが続いている日本。今年の夏（6〜8月）は、けた違いの暑さだった過去2年の猛暑をしのぐウルトラ猛暑となりました。過去2年を0.6℃も上回るウルトラ猛暑 Image: 気象庁 / ギズモード・ジャパンが編集