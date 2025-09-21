韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、Cグループが円になり別れを惜しむ姿が視聴者の感動を誘った。【映像】みんなに愛される練習生の別れの瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に