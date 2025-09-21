オリックスは21日、西川龍馬外野手（30）について、福岡市内の病院を受診した結果、右脛（けい）骨骨折との診断を受けたと発表した。21日に出場選手登録を抹消された。今後は、患部の状態を確認しながら、リハビリ等を行っていく予定。20日のソフトバンク戦で自打球を当てて、途中交代していた。西川は現在パ・リーグトップの打率.301。96試合に出場しシーズン規定打席到達まであと31打席だった。