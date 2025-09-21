【ラ・リーガ】ベティス 3−1 ソシエダ（日本時間9月20日／エスタディオ・ベニート・ビジャマリン）【映像】強烈“体当たり”で吹っ飛ばされた瞬間日本代表のMF久保建英が危険タックルに悶絶し、ファンから心配の声が集まった。ラ・リーガ第5節でソシエダとベティスが対戦。その39分のことだ。先発した久保は自陣ボックス手前でボールを回収すると、相手と競り勝ちドリブルを開始。目の前に広がるスペースに向かってボールを