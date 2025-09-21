山梨県北杜市の水道管（総延長約１３５３キロ）のうち、３６５か所で漏水している疑いがあることが分かった。県内の自治体で先駆けて行われた人工衛星と人工知能（ＡＩ）による診断で判明した。漏水などにより供給水量の４割がロスになっているとみられ、市は２０２６年度以降、管路の更新を急ぐ方針だ。調査は２２〜２４年度に実施。人工衛星カメラで水道水漏れを示す塩素反応を捉えた上で、耐用年数などのデータを基にＡＩが