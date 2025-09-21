米国・ＷＷＥのＰＬＥ「レッスルパルーザ」（２０日＝日本時間２１日、インディアナ州インディアナポリス）で、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、惜しくも女子世界王座奪回に失敗した。７月のＰＬＥ「エボリューション」でＭＩＴＢ覇者ナオミに同王座を奪われ、８月１１日にはシングルでのリマッチが予定されていた。だが、王者ナオミが第１子妊娠のためイヨとの王座戦をキャンセルしてベルトを返上。空位と