奥能登豪雨からきょうで1年。犠牲者が出た被災地では遺族らが黙とうを捧げて冥福を祈りました。被災地は、犠牲者を悼む祈りに包まれました。去年9月の奥能登豪雨では、土砂災害などで16人の命が奪われ災害関連死も含め19人が犠牲となりました。けさは、輪島市の中学3年生喜三翼音さんを失った祖父の誠志さんが現地で花を手向けました。■喜三誠志さん「きょうはまだここで生きていたと思ってますんでここの場所に来るたびに辛くて