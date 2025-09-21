世界陸上の最終日（２１日、国立競技場）ナイトセッションの最終種目、男子４００メートルリレー決勝で、日本が３大会ぶりのメダル獲得を目指す。五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀、世界陸上では１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”。完全復活へ、２０日の予選は１走から小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（Ｊ