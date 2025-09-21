女優の出口夏希が韓国での舞台挨拶の様子を公開した。２０日に自身のインスタグラムを更新し、「今日は舞台挨拶」と投稿。韓国語で「ありがとう」と付け加えた。写真ではショートカットで黒の肩出し、ノースリーブのドレス姿をアップした。この投稿には「笑顔尊すぎる」「衣装もめちゃくちゃ似合ってます」「きらきらスマイル」「可愛すぎて視力上がりました」「一生を捧げて守りたい」などの声が寄せられている。