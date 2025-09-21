任期満了に伴う山形県鶴岡市の市長選挙の告示まで21日で1週間です。これまでに現職と新人2人が立候補を表明していて、三つどもえの選挙戦となる見通しです。鶴岡市長選挙に立候補を表明しているのは、現職で3期目を目指す皆川治さん（50）とともに新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）、会社役員の喜多恒介さん（36）の3人です。3人はいずれも特定の政党からの推薦は受けずに、無所属で出馬するとしています。3人は今月14日に開か