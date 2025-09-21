SENSEofFUN(東京都渋谷区)が主催するフォトギャラリーイベント「HIROMASA La Beaue2025」を開催します。 HIROMASA La Beaue2025 開催期間： 2025年9月27日(土)〜10月13日(月)時間： 10:00〜20:00会場： 心斎橋PARCO 4F「PremiumGallerySelectshop」(大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)主催： 株式会社SENSEofFUN協力： OverExcellent/Virtue/MosaicStyle入場料： 無料 SENSEofFUN(東京都渋