28日の開催まで残り1週間となった『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）。王者ホベルト・サトシ・ソウザvs.挑戦者・堀江圭功のライト級タイトルマッチ、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.挑戦者ビクター・コレスニックのフェザー級タイトルマッチのダブルタイトルマッチに加え、フライ級GP2回戦の扇久保博正vs.アリベク・ガジャマドフ、元谷友貴vs.神龍誠、さらに注目のワンマッチなど豪華カードをズラリと並ぶ。【動画】秋元