米国とケニアのチームで行われた男子1600メートルリレーの再レース＝国立競技場陸上の世界選手権最終日の21日、東京・国立競技場で異例の男子リレーの再レースが行われた。20日の400メートルリレー予選でイタリアとの接触があって救済された南アフリカは単独で走り、38秒64。予選通過8チームで最も遅かったフランスの38秒34を上回れず、決勝には進めなかった。アンカーのアカニ・シンビネは「残念だが、受け入れて前に進むしか