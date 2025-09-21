女優の広瀬すず（27）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。デビュー13年で初めて長期の休みをもらったことを明かした。この日は映画「宝島」で共演した俳優の妻夫木聡、監督の大友啓史氏とともに出演。妻夫木から「日頃、どのぐらい休んでいる？」と聞かれると、広瀬は「今までは本当に、急に休みをもらっても何をしていいか分からないかったんです。今年、お休みをもらおうと思って初めて言って、