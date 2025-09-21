県内は、昨夜から広い範囲で強い雨が降りました。各地に出ていた大雨警報はすべて解除されましたが、土砂災害に注意してください。県内は、寒冷前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、昨夜からきょう未明にかけて強い雨が降りました。富山市では、きょう午前0時までの3時間に84.5ミリの雨が降り、9月の3時間降水量の最大値を更新しました。この雨で、一部の道路が冠水して通行止めとなりました。各地に出された大雨警報はけ