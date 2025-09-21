ダニ・オルモがバルセロナで苦境に陥っている。昨季夏にライプツィヒから期待の即戦力として加入した同選手だが、2シーズン目となる今季はここまで公式戦5試合中先発出場は1試合のみ。出場時間が大きく減少している。スペイン紙『Marca』は、こうしたオルモの状況の原因として、オルモ自身の不調を指摘している。同選手はここまでゴールを決めておらず、アシストも6-0で大勝したラ・リーガ第4節バレンシア戦での1回のみと結果を出