21日、プレミアリーグ第5節でチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦。今季ここまで2勝2分のチェルシーと1勝1分2敗のマンUとの一戦は序盤から波乱の展開に。開始5分、FWベンヤミン・シェシュコが相手DFとの競り合いに勝ち、そのパスに反応したFWブライアン・エンベウモがDFラインの背後に抜け出す。すると、飛び出したチェルシーのGKロベルト・サンチェスが思わずファールをしてしまい、これが1発退場に。数的不利になっ