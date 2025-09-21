JR西日本によりますと、山陽新幹線の「のぞみ１８号（東京行き）」は、急病の乗客を新山口駅で救護したため、きょう（21日）午前11時40分現在、約15分の遅れがでているということです。 影響線区 山陽新幹線岡山から新大阪まで一部列車遅延（東京方面）