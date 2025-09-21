ジンエアーは、北九州〜ソウル/仁川線を対象としたプロモーションを9月22日から10月10日まで開催する。運賃が片道は2,500円、往復は5,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は9月27日から12月21日まで。クーポンは予約時にプロモーションコード「25KKJ09」を入力することで適用される。さらに抽選で35名に「WOWPASS」をプレゼントするほか、全員にロッテホテルソウルの15％割引、WiFi DOSIRAKの10％割引、AREXの100円割引も