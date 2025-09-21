カオスな展開となったバクーの市街地を激走した角田(C)Getty ImagesF1の公式予選史上で最多となる6回の赤旗中断「このマシンで、どうやってロングランに臨めばいいのか。それがようやくわかってきたんだ」そう自信を口にしていた25歳がバクーの市街地で好走した。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見る現地時間9月20日に行われたF1今季第17戦となるアゼルバイジャンGPの予選で、レッドブルの角田裕毅は、